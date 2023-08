Gal Gadot è tornata su Netflix con Heart of Stone, la pellicola d’azione diretta da Tom Harper, che è ora disponibile in streaming. L’attrice era già apparsa per il colosso dello streaming in Red Notice (con Dwayne Johnson e Ryan Reynolds), diventato il film più popolare in assoluto della piattaforma.

Come prevedibile, nonostante non abbia battuto alcun record, Heart of Stone è balzato al primo posto della classifica dei film in lingua inglese della settimana 7-13 agosto con 33,1 milioni di visualizzazioni.

Ecco la classifica integrale che mostra i film in classifica, il numero di settimane nella Top 10, il numero di ore visualizzate, il minutaggio del film e le visualizzazioni totali.

1 Heart of Stone 1 69,600,000 2:06 33,100,000 2 Hidden Strike 3 13,300,000 1:43 7,700,000 3 Untold: Johnny Football 1 9,200,000 1:12 7,700,000 4 What Men Want 1 11,600,000 1:57 5,900,000 5 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, The Movie 3 9,800,000 1:42 5,800,000 6 Happiness for Beginners 3 8,900,000 1:46 5,000,000 7 Despicable Me 2 10 7,800,000 1:38 4,800,000 8 Shark Bait 2 6,200,000 1:25 4,400,000 9 Fatale 3 7,100,000 1:43 4,100,000 10 River Wild 2 5,900,000 1:31 3,900,000

Heart of Stone è ora su Netflix. Nel cast del film troviamo Gal Gadot, Jamie Dornan, Sophie Okonedo (Assassinio sul Nilo), Matthias Schweighöfer (Oppenheimer) e Jing Lusi (Crazy & Rich).

