In Heart of Stone, spy thriller ora disponibile su Netflix, fa il suo debutto in una produzione hollywoodiana Alia Bhatt, star di Bollywood vista recentemente in RRR.

In un’intervista con ScreenRant, il regista Tom Harper ha lodato il talento dell’attrice:

Credo che una delle cose più belle degli streamer sia che, man mano che il mercato diventa sempre più globale e il film viene distribuito contemporaneamente in tutti i Paesi del mondo, sono sempre più consapevoli di quante persone di grande talento ci siano in altri Paesi. Penso che, non solo con Alia, ma anche con Matthias [Schweighöfer], ovviamente con Gal [Gadot], con Jing [Lusi], con Jamie [Dornan], si tratti di un vero e proprio cast internazionale, che sembra organico alla storia, e questo mi piace molto. Alia è un grande esempio di persona dal talento feroce, intelligente e carismatica, che ha tutto ciò che si desidera da una star del cinema, ma è anche una vera artista. Ha un’enorme mole di lavoro alle spalle, è un’attrice da molto tempo e ha affinato le sue capacità. È fantastico, è un vero piacere lavorare con lei e avere questa opportunità.

Nel film con Gal Gadot Bhatt interpreta uno dei villain, l’hacker Keya Dhawan che cerca di rubare l’intelligenza artificiale avanzata nota come The Heart da un’agenzia clandestina. Harper sottolinea il contributo fondamentale dell’attrice nel portare sullo schermo il personaggio:

Il personaggio è sempre stato indiano, ma lei ha portato quell’autenticità ed è stata in grado di dargli quelle sfumature. Aveva un sacco di idee sulla provenienza di Dhawan, sulla sua educazione e sulle cose che avrebbe potuto dire e non dire. Anche in questo caso, c’è un livello di autenticità, si è buttata a capofitto. La cosa che mi è piaciuta di più di quello che ha fatto è che ha fatto sentire il villain – o il personaggio, dovrei dire – con i piedi per terra, perché il villain non pensa mai di essere tale. Nessuno pensa di fare cose cattive, o anche se lo si fa, si pensa di averle fatte per una buona ragione e le giustifica. Credo che questo sia il suo vero contributo, aveva un’idea molto chiara di ciò che stava facendo, del perché lo stava facendo, e credo che questo lo faccia sembrare un personaggio a tutto tondo a cui si crede e a cui ci si interessa.

Heart of Stone è ora su Netflix. Nel cast del film troviamo Gal Gadot, Jamie Dornan, Sophie Okonedo (Assassinio sul Nilo), Matthias Schweighöfer (Oppenheimer) e Jing Lusi (Crazy & Rich).

Cosa ne pensate? Vi è piaciuta Alia Bhatt in Heart of Stone? Lasciate un commento!

FONTE: ScreenRant

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate