Ron Perlman è stato il primo a indossare le corna per interpretare Hellboy nel film omonimo del 2004 diretto da Guillermo Del Toro e nel sequel del 2009. Come noto però, la Trilogia di del Toro non è mai stata terminata. Per un decina di anni non accade nulla fino a quando nel 2019 Neil Marshall diresse una nuova versione del personaggio interpretata da David Harbour. Questa versione fu un totale fallimento.

Perlman ha rivelato che tornerebbe per un terzo episodio per concludere quella che era nata per essere una trilogia.

Se dovessero fare un terzo film della trilogia mi piacerebbe farlo, sì. Dovevano essere tre film, quindi tornerei indietro a farlo se questo volesse dire concludere la trilogia. Ma queste sono le uniche circostanze.

Non è comunque la prima volta che Perlman auspica a una conclusione della trilogia. Già più di un anno fa aveva rivolto un appello a Del Toro.

Appello che sembra sia rimasto inascoltato. Non sappiamo quindi se il terzo film di Guillermo del Toro vedrà mai la luce, considerato inoltre che al momento è in sviluppo un nuovo reboot di Hellboy. Ve lo abbiamo raccontato in questo articolo.

FONTE: ComicBook

