Durante una chiacchierata con Collider, Les Weldon ha parlato di Hellboy: The Crooked Man, il nuovo film diretto da Brian Taylor, basato sul popolare personaggio ideato da Mike Mignola

Il produttore ha parlato nello specifico della decisione di scegliere Jack Kesy come protagonista del nuovo film:

Abbiamo intrapreso una lunga spedizione alla ricerca dell’Hellboy giusto, anche perché sapevamo che questo film sarebbe stato malinconico, cupo e raccapricciante, ma non è per niente patinato. Con Jack avevo già lavorato, come altri ragazzi nella nostra compagnia, e siamo tutti giunti alla conclusione che la sua personalità sarebbe stata molto efficace per il film.

La pellicola è basata su L’uomo deforme (Hellboy: The Crooked Man), una mini run in tre numeri del 2008 pubblicata anche in Italia nell’albo Hellboy: l’uomo deforme e altre storie ed è diretta da Brian Taylor, noto soprattutto per i lavori fatti in tandem con Mark Neveldine.

