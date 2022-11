Henry Selick trova “ingiusto” che la gente creda che Nightmare Before Christmas sia di Tim Burton

In una recente intervista con AV Club, Henry Selick ha parlato del suo Nightmare Before Christmas, il celebre film in stop motion prodotto da Tim Burton.

Il regista ha risposto a una domanda sul fatto che molte persone credano che il film sia stato diretto proprio da Burton e ha poi parlato del valore della collaborazione:

L’ho sempre trovato un po’ ingiusto perché non l’hanno chiamato “Tim Burton’s Nightmare [Before Christmas]” prima di tre settimane dall’uscita del film. Mi sarebbe stato bene se fossero sempre stati quelli gli accordi. Tim era a Los Angeles a lavorare a due film mentre io dirigevo il mio. Voglio dire, Tim è un genio… o comunque di certo lo era nei suoi anni più creativi. Ho sempre trovato la sua storia perfetta, poi ha progettato i personaggi, ma siamo stati io e la mia squadra a dare vita a tutto.

Ha poi aggiunto:

Coraline è basato su un bellissimo libro di Neil Gaiman, e di certo non è stato un male. A Wendell & Wild ho collaborato con Jordan Peele, ed è il motivo per cui siamo riusciti a realizzarlo, perciò adoro davvero collaborare, ma sono io alla guida dei film che dirigo.

Cosa ne pensate delle parole del regista su Nightmare Before Christmas?