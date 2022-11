Hercules: il film di Guy Ritchie prodotto dai fratelli Russo sarà “sperimentale” e influenzato da TikTok

In una recente intervista con Variety, i fratelli Russo hanno parlato del nuovo film di Hercules che Guy Ritchie dirigerà per la Disney.

Se da un lato gli adattamenti live-action sono stati accusati di essere troppo vicini al materiale di partenza, il nuovo progetto avrà una direzione opposta.

I Russo hanno spiegato di voler puntare a un film “un po’ più sperimentale nel tono e nell’esecuzione“.

Ritchie è al momento impegnato a revisionare la sceneggiatura, ma intanto i produttori hanno spiegato di aver preso TikTok come fonte di ispirazione:

Ci siamo chiesti come rendere al meglio la componente musical. Il pubblico di oggi si è abituato a TikTok, no? Perciò ci siamo chiesti che aspettative avessero su come sarebbe un musical. Siamo quindi stati ispirati a spingerci un po’ oltre i limiti di ciò che potrebbe essere un musical moderno.

Hercules sarà, nello stile delle ultime rivisitazioni, un adattamento con riprese dal vivo del film d’animazione del 1997 di Ron Clements e John Musker.

Joe e Anthony Russo figureranno come produttori attraverso la loro casa di produzione AGBO. Come nel caso di La Sirenetta, Aladdin e La Bella e la Bestia, la pellicola conterrà le canzoni del film d’animazione me anche nuove canzoni appositamente scritte.

Cosa ne pensate e quanto attendete questo Hercules supervionato dai registi di Avengers: Endgame e diretto da Guy Ritchie? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto!