He's All That

Da qualche giorno, su, a tenere banco c’è, reinterpretazione del classico del 1999 Kiss Me, in originale She’s all that, film del 1999 diretto da Robert Iscove, interpretato da Rachael Leigh Cook, Freddie Prinze Jr, Matthew Lillard e Paul Walker. Questa volta la protagonista è l’influencer adolescente Padgett. Quando l’umiliante rottura della sua relazione diventa virale, la liceale decide di fare una scommessa rischiosa per salvare la sua reputazione: trasformare il solitario e trasandato Cameron nel re del ballo di fine anno. Ma le cose si complicano quando Padgett capisce di essersi presa davvero una cotta per lui.

In questo He’s All That, la madre dell’influencer interpretata da Addison rae è proprio la protagonista di Kiss Me, Rachael Leigh Cook, che in una chiacchierata fatta con Vanity Fair (via l’Hollywood Reporter) ha ricordato la pellicola originale e il lavoro con il compianto Paul Walker.

Parlando del suo personaggio in Kiss Me spiega:

Ho sempre pensato che in realtà il suo aspetto fosse un aspetto secondario quando abbiamo girato il film, aveva davvero molto più a che vedere con la sua trasformazione in materia di attitudine. Laney era così anti-tutto da risultare a modo suo incredibilmente seriosa e snob. Parlava davvero di trasformazioni personali. Posso dire che la trasformazione di Tanner Buchanan in He’s All That, da un punto di vista complessivo, è molto più impressionante del reveal del mio makeover.

Poi, parlando della scomparsa di Paul walker nel 2013, aggiunge:

Ricordo che la notizia mi colpì in maniera molto dura perché tendi sempre a pensare – e mi rendo conto che questa è con tutta probabilità la cosa più banale che io possa dire – che ci sia tempo per lasciarti andare ai ricordi dei tempi che furono insieme alle altre persone proprio come sto facendo adesso con te – o come ho fatto con Matthew Lillard.

