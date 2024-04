Grazie a un post Twitter ufficiale della A24 (che in questi giorni porterà in sala Civil War), arriva l’annuncio dell’inizio delle riprese di High and Low, film che sancirà la quinta collaborazione ufficiale tra Denzel Washington e il regista Spike Lee.

Il post è accompagnato da una foto che ritrae il regista e Washington insieme, entrambi con cinque dita della mano sollevate a simboleggiare il loro quinto progetto insieme mentre il testo che la accompagna conferma l’inizio della produzione.

Nel film, remake del classico thriller del 1963 di Akira Kurosawa che approderà sulla piattaforma Apple TV Plus, anche Jeffrey Wright.

No. 5 now in production pic.twitter.com/HtrGw4CDCT — A24 (@A24) April 10, 2024

