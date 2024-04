A24 ha condiviso il primo trailer del film MaXXXine, il nuovo capitolo della saga cinematografica ideata da Ti West con star Mia Goth.

La storia sarà ambientata nel 1985, qualche anno dopo quanto accaduto nella fattoria del Texas dove ha quasi perso la vita. Maxine Minx si è ricostruita una vita e sta facendosi strada come attrice di film per adulti. La giovane riesce finalmente a ottenere una parte da protagonista in un film horror, ma le sue aspirazioni vengono presto minacciate da un pericoloso serial killer, il Night Stalker di Los Angeles. L’assassino, Richard Ramirez, era un drogato e ladro i cui crimini sono progressivamente peggiorati, compiendo omicidi e violenze sessuale, seminando terrore e morte per 14 mesi. Nella realtà tra le sue vittime c’è una donna di nome Maxine, ma la cui vita è stata ben diversa dal personaggio ideato per i film.

Nel cast del lungometraggio, oltre al ritorno di Mia Goth, tra gli interpreti ci sono anche Halsey, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monagh, Lily Collins, Giancarlo Esposito e Kevin Bacon che, come anticipa il trailer, sembra abbia il ruolo di un investigatore privato.

Il film dovrebbe arrivare nelle sale americane il 5 luglio 2024.

Che ne pensate del trailer di MaXXXine? State aspettando l’arrivo del film?

Seguici su TikTok!

Fonte: A24

Classifiche consigliate