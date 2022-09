Hocus Pocus 2: le recensioni internazionali

Ci siamo: domani 30 settembre uscirà su Disney Plus l’atteso sequel di Hocus Pocus, in tempo per la stagione di Halloween. Ma come è stato accolto dalla critica internazionale il film di Anne Fletcher con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy?

RottenTomatoes, con circa una quarantina di recensioni caricate, segnala un 67% di giudizi positivi, con un voto medio di 5.9. Nelle prossime ore la percentuale potrebbe cambiare, con l’aumento delle recensioni uscite, ma intanto vi proponiamo alcuni estratti:

USA Today – Fallisce su tutta la linea: come rivisitazione dell’amato film degli anni novanta e come setup incentrato su un cast giovanile per lanciare futuri episodi.

Variety – Hocus Pocus 2 è effettivamente un film meglio realizzato, anche se finisce per essere poco più che una specie di remake dell’originale.

Digital Spy – Hocus Pocus 2 raggiunge un raro obiettivo: riesce a essere un film autonomo che potete apprezzare senza aver visto l’originale.

THR – Un film d’intrattenimento esile ma soddisfacente.

Indiewire – Ok, la trama è sostanzialmente la stessa e le battute sono meri aggiornamenti di quelle originali. Perché incasinare una cosa bella quando puoi semplicemente rifarla uguale?

The Playlist – I fan di Hocus Pocus volevano un nuovo film, Disney ha dato loro un remake mascherato da sequel.

AV Club – Utilizza le stregonerie e il world building del franchise per esplorare seriamente tematiche attuali sull’identità e l’inclusività, per un seguito che i fan potrebbero ammettere controvoglia che sia migliore dell’originale.

Collider – Richiama la magia della nostalgia con risate, cuore e musica, e soddisfa perfettamente il cuore del pubblico che cerca di riaccendere il passato.

IO9 – Hocus Pocus 2 migliora e dà soddisfazione come seguito che attendevamo da 29 anni. E speriamo di rivisitare il passato e il futuro di questo universo il prima possibile. Magari il prossimo Halloween?

Slashfilm – Quando non c’è alcun conflitto, la posta in gioco già bassa del film inizia a sembrare priva di significato, e le peripezie dei personaggi in giro per la città iniziano a sembrare noiose.

