Hannah Waddingham (Ted Lasso) ha fatto il suo debutto nel mondo di Hocus Pocus nel secondo film arrivato in streaming su Disney+. Ma la rivedremo anche nel terzo film?

L’Hollywood Reporter ha chiesto all’attrice se ha effettivamente delle notizie sul suo ritorno nel terzo film. Ecco la risposta:

No, esilarante. Mi piace che se ne parli tanto e sono qui per questo. Ma no, no. Voglio dire, sarebbe fantastico. Sento come se avessi appena appena scalfito la superficie. Sento che la Strega Madre può fare molto di più per provocare un magnifico caos. Non vedo l’ora di poterlo fare. Voglio dire, per esempio, il costume di Salvador Perez ha sicuramente bisogno di un’altra prova, e il mio mantello che non ho lasciato tagliare, ha sicuramente bisogno di un’altra sventolata all’aria. E lei ha bisogno di una canzone, P.S..