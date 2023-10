Hocus Pocus, uscito nel 1993, racconta la storia delle sorelle Sanderson, 3 streghe ritornate in vita dopo essere state giustiziate durante i processi di Salem. Le tre streghe (interpretate da Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy) incontrano durante la loro permanenza sulla Terra alcuni personaggi umani, come Allison (Vinessa Shaw). Esiste però una teoria dei fan su Allison. Data la sua grande conoscenza della magia è possibile che la ragazza sia una strega?

Il regista del film ha finalmente risposto a questa teoria durante un’intervista con Entertainment Weekly.

Sentivo per tutto il tempo che c’era una piccola strega lì. Ho anche pensato ci fosse del potenziale per uno spin-off su questo e ne ho parlato anni dopo a Disney Channel. Pensavo fosse ammaliante come adolescente. Non era tipico di Max innamorarsi perdutamente di lei. Aveva una bellezza mistica e ammaliante.

Anche se non è una conferma esplicita, di certo le parole di Ortega ci fanno intuire che l’idea che Allison fosse una strega l’ha avuta anche lui. Chissà, forse prima o poi ci sarà spazio per esplorare questo aspetto. Nel 2022 infatti è uscito il sequel di Hocus Pocus, ma di Allison non c’era l’ombra.

