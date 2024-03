Secondo quanto riportato da THR, ad Hong Kong sta per aprire la Sophia Loren House, il primo avamposto internazionale della catena di ristoranti dell’attrice. Il locale, che verrà inaugurato a metà aprile nel distretto Wanchai, rende omaggio all’Italia degli anni ’60 e ’70 ed è stato progettato dall’architetto Ivo Maria Redaelli.

La Sophia Loren House di Hong Kong dispone di quattro punti di ristoro distribuiti su altrettanti piani. Al piano terra c’è una pizzeria napoletana, mentre al primo si trova un ristorante italiano di pesce con piatti classici. Al terzo una pista da ballo a tema anni ’70; sul tetto un cocktail bar. In un comunicato, Loren ha dichiarato:

Nella mia vita ho avuto molte passioni e una di queste è senza dubbio il cibo. Nessun regista è mai riuscito a mettermi a dieta e le ore passate in cucina a impastare, friggere, cuocere e rosolare sono state tra le più felici della mia vita. Quando mi hanno chiesto di aprire una catena di ristoranti in mio onore, sono stato felice di acconsentire a questa meravigliosa avventura e orgoglioso di far parte di una squadra di napoletani di talento che desiderano esportare la “veracità” della cucina napoletana nel mondo.