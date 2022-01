è pronto a tornare sul grande schermo, questa volta concretizzando un progetto che sogna di girare da molti anni: il western. Ambientato ai tempi dell’espansione verso Ovest, spazia nel corso di 15 anni durante la Guerra Civile americana. La storia è incentrata su un gruppo di coloni che si fanno strada attraverso l’america e i pericoli che li attendono durante la ricerca di una vita più prospera.

Costner tornerà quindi alla regia di un film a quasi vent’anni dal successo di Terra di confine – Open Range (2003) che, costato 22 milioni, ne incassò quasi 70 in tutto il mondo. L’attore e regista ha spiegato a Deadline:

L’espansione americana verso ovest fu ricca di pericoli e avversità a causa degli elementi naturali, delle interazioni con le popolazioni indigene che vivevano in quelle terre e della determinazione (e spesso spietatezza) dei coloni. Horizon racconta la storia di quel viaggio in modo franco e onesto, sottolineando i punti di vista e le conseguenze delle decisioni fondamentali prese dai protagonisti, spesso legate a questioni di vita o di morte.

Il casting inizierà a febbraio, e il regista sarà anche tra i protagonisti oltre a finanziare la pellicola e produrla attraverso la sua Territory Pictures. È un momento d’oro per il Western in generale e per Costner in particolare: Yellowstone, la serie da lui interpretata e prodotta e creata da John Linson e Taylor Sheridan, ha concluso la sua quarta stagione con ascolti da record. Al momento su Paramount+ va in onda lo spin-off/prequel 1883, incentrato su tematiche simili a quelle di Horizon ma focalizzato sulle origini della dinastia Dutton e del loro ranch nel Montana.

Le riprese di Horizon inizieranno nello Utah il 29 agosto.

Deadline