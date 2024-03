Luke Wilson ha trovato di grande ispirazione lavorare a Horizon: An American Saga, l’ambizioso western di e con Kevin Costner che racconterà, in quattro parti, 15 anni di storia americana prima e dopo la Guerra Civile.

“È stato incredibile” ha raccontato l’attore a People. “È stato incredibile essere ingaggiato da lui e poterci collaborare“.

“Ho trascorso un anno a lavorare ai primi due film in cui compare il mio personaggio” ha aggiunto. “È davvero un western epico che segue tutte queste storie dei soldati e degli indiani e poi dei pionieri diretti a ovest“.

“Non ho mai avuto un’esperienza simile a quella di poter lavorare con Kevin Costner” ha spiegato, definendolo di grande ispirazione e ammettendo che a volte si distraeva perché non riusciva a distogliere lo sguardo da lui:

Mi ha ispirato davvero tanto e mi ha dato una bella carica per il mio lavoro e per come svolgere questa professione. Ho sempre avuto una bella etica professionale, ma vedere il suo impegno all’età di 68 anni è stato di enorme ispirazione. Ho imparato così tanto da Kev.