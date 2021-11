In una recente intervista con ET Canada , Lady Gaga è tornata a parlare del suo accento italiano in

Secondo l’attrice e cantante c’è fin troppa attenzione attorno al suo lavoro sull’accento:

In tutta onestà, credo sia stato un po’ troppo sensazionalizzato il tempo che ho dedicato al lavoro sull’accento e il tempo trascorso nel personaggio. Avrei avuto molta più difficoltà se non avessi fatto molta pratica e se non fossi rimasta così tanto nel personaggio rispetto all’uscirne continuamente sul set.

La data d’uscita del film nelle sale americane è fissata al 24 novembre 2021.

La sinossi:

House of Gucci è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.

Le riprese del film, prodotto dalla MGM, hanno scelto molte ambientazioni italiane tra cui Roma, la Valle D’Aosta, Milano, Firenze e il Lago di Com0.

Nel cast troviamo anche Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Salma Hayek, Jack Huston e Reeve Carney.

Il regista ha lavorato su uno script di Roberto Bentivegna basato sul libro di Sara Gay Forden intitolato The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. Scott produce il film insieme alla moglie Giannina Scott con la loro Scott Free.

Il 31 gennaio 1997 Patrizia Reggiani veniva arrestata per l’omicidio dell’ex marito, e nel 1998 veniva condannata come mandante. Il processo divenne un caso mediatico, e la Reggiani venne soprannominata “Vedova Nera”. Nel 2000 il tribunale di Milano ridusse la sentenza iniziale da 29 a 26 anni. Quello stesso anno, la donna tentò il suicidio in carcere ma venne salvata. È poi uscita di prigione nel 2017 per buona condotta.