How Do You Live?, nuovo film di Hayao Miyazaki prodotto dallo Studio Ghibli, arriverà nei cinema giapponesi il prossimo luglio. Ad oggi, dell’attesa pellicola non è stato rilasciato alcun materiale promozionale, a parte un teaser poster con l’immagine di un uccello, e la situazione pare rimarrà tale.

In una recente intervista, il produttore Toshio Suzuki ha dichiarato infatti che non solo non uscirà alcun trailer e/o immagine del film, ma proprio non verrà fatta alcuna pubblicità per promuoverlo.

How Do You Live? (Kimi-tachi wa Dou Ikiru ka?) è stato annunciato nel 2017 e si basa su un racconto del 1937 di Yoshino Genzaburo: dopo la morte del padre un giovane ragazzo si trova a dover traslocare dallo zio, affrontando un grande cambiamento spirituale.

Al momento non è stata ancora annunciata la data d’uscita del film in Italia. Appena ne avremo notizia, vi aggiorneremo in merito.

