In un’intervista con Comicbook, Tim Robbins ha svelato a quale condizione ritornerebbe in un progetto su Howard il papero.

Il personaggio della Marvel, creato da Steve Gerber e Val Mayerik, ha esordito sul grande schermo nel film del 1986 Howard e il destino del mondo. L’attore, interprete nella pellicola dello scienziato Phil Blumburtt, sostiene che tutto “dipende dal casting del papero“. Ecco perché:

Ho bisogno del tipo burbero. Ho bisogno del tipo maleducato che fuma il sigaro. È questo che voglio in Howard il papero.

Vi ricordiamo che il personaggio ha fatto il suo debutto ufficiale nell’Universo Cinematografico Marvel in una scena post-credit del primo Guardiani della Galassia, e recentemente è apparso in un episodio della prima stagione della serie animata What If…?. Potrete invece ritrovare a breve Robbins nella serie Silo, in arrivo il prossimo 5 maggio su AppleTv+. Il progetto, in precedenza conosciuto con il titolo Wool, sarà composto da 10 episodi e si basa sulla trilogia di romanzi distopici scritti da Hugh Howey. Qui potete vedere il trailer.

Cosa ne pensate delle parole di Tim Robbins su Howard il papero? Lasciate un commento!

FONTE: CB

