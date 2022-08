Hugh Jackman annuncia la morte del suo amato bulldog francese con un sentito post

Dali, uno dei due bulldog francesi di Hugh Jackman è passato a miglior vita nelle scorse ore.

Lo stesso attore lo ha voluto ricordare con un sentito post su Instagram:

È un giorno molto triste per la nostra famiglia. Dali, il nostro amato bulldog francese, è morto ieri sera. Avrebbe compiuto 12 anni il mese prossimo… il che mi è stato detto essere una lunga vita per questa razza. L’ho sempre chiamato ROCKSTAR. Perché lo era! Ha marciato al ritmo del suo tamburo, è stato amato da tutto il mondo e ha avuto una buona vita. Ci mancherà, ma sappiamo che sta ululando in paradiso.. [..].