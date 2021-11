LEGGI ANCHE – Hugh Jackman augura un buon compleanno a Ryan Reynolds con un divertente video

Nelle scorse oreha riesumato ricordi passati sul suo profilo Instagram condividendo uno scatto in cui vediamo il suo duro allenamento per poter interpretarenei film degli X-Men, o almeno così sembra.

Potete vedere lo scatto qua sotto:

Nelle scorse settimane vi abbiamo proposto un estratto da The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, uno speciale volume edito da Abrams Books tutto incentrato sulla creazione dell’Universo Cinematografico Marvel, di una dichiarazione di Kevin Feige riguardo il Wolverine dell’attore:

Kevin Feige spiega:

A chi frega se è così alto? Incarna pienamente lo spirito di Wolverine ed è questa la lezione più grande che ho imparato da quell’esperienza. Non ci dev’essere una perfetta aderenza a quello che vediamo nei fumetti. L’aderenza deve esistere con lo spirito del personaggio.

Qua sotto trovate la sinossi del primo film degli X-Men:

Gli X-Men sono individui mutanti dotati di un particolare gene che consente a ciascuno di loro di avere un potere speciale, ma inevitabilmente li condanna all’isolamento in un mondo che li ritiene diversi. Alcuni sono al servizio del bene sotto la guida del professor Xavier, mentre altri sono al servizio del perfido Magneto che ha dichiarato guerra al mondo.

FONTE: Hugh Jackman/Instagram