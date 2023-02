Hugh Jackman ha danneggiato la sua voce interpretando Wolverine

In un’intervista nel programma radiofonico BBC’s Front Row, Hugh Jackman ha rivelato uno degli “effetti collaterali” del vestire i panni di Wolverine.

Ecco le sue parole:

Con Wolverine ho danneggiato la mia voce. Il mio falsetto non è più forte come una volta e questo lo attribuisco direttamente ad alcuni ringhi e urla… Il mio insegnante di canto alla scuola di teatro sarebbe rimasto inorridito da alcune cose che ho fatto [nel ruolo di Wolverine]. Abbiamo imparato una tecnica [a scuola] su come gridare e come urlare senza rovinare la voce. Tuttavia, mentre interpretavo Wolverine, ho fatto delle urla e delle grida che credo abbiano danneggiato la mia voce. Ci sto lavorando. Lavoro con un insegnante di canto e cerco di non farmi male. Mi impegno molto sia nel movimento fisico che nella preparazione vocale per ogni ruolo.

Vi ricordiamo che Hugh Jackman tornerà a interpretare Wolverine in Deadpool 3 (titolo provvisorio). Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda. L’attore ha interpretato Wolverine in ben 9 film, perciò la sua apparizione nel film dei Marvel Studios sarà la decima. In totale lo abbiamo visto in X-Men, X-Men 2, X-Men: Scontro finale, X-Men Le origini – Wolverine, X-Men: L’inizio (cammeo), Wolverine – L’immortale, X-Men: Giorni di un futuro passato, X-Men: Apocalisse e infine Logan – The Wolverine.

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Hugh Jackman su Wolverine? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto.

FONTE: BBC