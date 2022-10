Hugh Jackman rivela quando ha pensato per la prima volta di riprendere i panni di Wolverine in un film di Deadpool

Solo dal settembre scorso sappiamo che in Deadpool 3 tornerà Hugh Jackman nei panni di Wolverine, ma l’attore coltivava l’idea di recitare accanto a Ryan Reynolds già da diverso tempo. In un’intervista con Variety, ha infatti rivelato che tutto è nato nel 2016, quando ha visto il primo film con protagonista il Mercenario Chiacchierone:

Sono andato a una proiezione di Deadpool. Dopo 20 minuti mi sono detto: ‘Ah, dannazione!’. Nella mia testa continuavo a vedere solo 48 ore con Nick Nolte e Eddie Murphy. Quindi era una cosa che bolliva in pentola da molto tempo. Mi ci è voluto solo più tempo per arrivare qui.

Inoltre, l’attore ha aggiunto di non essere sicuro che il film si chiamerà proprio Deadpool 3.

“Beh, non nel mio cuore” le sue parole. “Sono abbastanza sicuro che a Wolverine non piacerebbe questo titolo“.

La medesima intervista ha coinvolto anche Ryan Reynolds, che ha raccontato di aver cominciato a parlare con la Marvel di un nuovo film di Deadpool tre e anni e mezzo fa, poco dopo l’acquisizione della Fox da parte della Disney:

Ho incontrato Kevin [Feige, il boss della divisione cinematografica della Marvel] per parlare di quello che, eventualmente, il futuro avrebbe riservato a Deadpool dopo quell’acquisizione. Durante l’incontro si è parlato della possibilità di trovare un modo per fare un’accoppiata Deadpool-Wolverine. Allora non era possibile. Che questo accada ora è dannatamente eccitante.

Deadpool 3 con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project. L’uscita del film è al momento prevista per l’8 novembre 2024. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

