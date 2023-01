Hugh Jackman vuole che Deadpool 3 si intitoli “Wolverine 10”

Come abbiamo visto, Hugh Jackman non ha alcuna intenzione di permettere a Ryan Reynolds di intitolare il terzo film sul Mercenario Chiacchierone Deadpool 3.

Anzi, in occasione di un’ospitata al Who’s Talking to Chris Wallace?, Jackman ha proposto la sua alternativa:

Tu lo definisci un film di Deadpool, ma a casa mia quello sarà Wolverine 10.

Quando il conduttore gli ha chiesto se il titolo ha avuto il via libera da Reynolds, Jackman ha risposto: “Non ho bisogno della sua approvazione“, per poi aggiungere: “Sto scherzando“.

L’attore, in effetti, ha interpretato Wolverine in ben 9 film, perciò la sua apparizione nel film dei Marvel Studios sarà la decima. In totale lo abbiamo visto in X-Men, X-Men 2, X-Men: Scontro finale, X-Men Le origini – Wolverine, X-Men: L’inizio (cammeo), Wolverine – L’immortale, X-Men: Giorni di un futuro passato, X-Men: Apocalisse e infine Logan – The Wolverine.