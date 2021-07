In una recente intervista con Vulture è tornato a parlare del suo ruolo dinel film di Ang Lee arrivato al cinema nel 2003.

L’attore ha spiegato perché trovo “frustrante” la produzione:

Passi da Black Hawk Down, per cui giri in esterni alla luce del giorno, con luce naturale, in giro per il mondo, ma poi finisci per diventare improvvisamente uno scienziato, continuamente in un laboratorio, in una casa, chiuso tra quattro mura.

Nel frattempo c’è un altro film che stanno girando in green screen con cui non hai nulla a che fare visto che si tratta di Hulk e spetta ad altri attori interpretarlo.

Per molti versi mi sembrò un film molto piccolo perché la mia realtà era fatta di interni, teatri di posa, una sola stanza, poche scene grosse e tantissimi dialoghi. Non mi piace lavorare in interni.