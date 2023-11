Una delle scene più divertenti di Hunger Games: la ragazza di fuoco (nonché una delle rarissime scene divertenti) è quando Johanna (Jena Malone) si spoglia in ascensore davanti agli occhi di Katniss (Jennifer Lawrence), Peeta (Josh Hutcherson) e Haymitch (Woody Harrelson).

Jena Malone ha rivelato però che in realtà in quella scena Jennifer Lawrence era assente perché era ammalata. Potete vedere il video del suo commento a Variety qui sotto:

Jena Malone recalls the day she filmed Johanna Mason's elevator scene in #HungerGames sequel "Catching Fire." https://t.co/Qfcf6hSWHV pic.twitter.com/VgUZH21Apl

Ecco le sue parole:

Le scene che sono divertenti non sono mai divertenti da fare. Jen era ammalata quel giorno, quindi ho finito per farlo senza di lei. Non c’era molta gente nell’ascensore, quindi penso stessimo semplicemente improvvisando e tentando di fare il massimo perché ci trovavamo in un vero hotel. Quella è la magia del cinema… hai bisogno solo di pochi secondi per creare qualcosa che rimane nel tempo.