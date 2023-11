Non ci sono dubbi che Jennifer Lawrence sia un’attrice di talento. E ai tempi di Hunger Games, racconta il regista Francis Lawrence, questo suo grande talento mandava fuori di testa le sue co-star. Queste infatti invidiavano la sua capacità di passare dagli scherzi sul set alle scene drammatiche del film con una velocità e una sicurezza sorprendenti.

Ecco cosa racconta Francis Lawrence in un’intervista nel podcast Happy Sad and Confused:

Poteva attivarsi e disattivarsi al 100%. E penso, dal momento che ho fatto quatto film con lei, direi che nel momento in cui ho fatto l’ultimo, che era Red Sparrow, per lei le scene difficili erano diventate più toste da fare. Ma qui, penso avesse 21 anni. E poteva attivarsi e disattivarsi in un lampo. Credo che facesse impazzire alcuni degli attori. Perché era facile per lei. E questo li mandava fuori di testa perché poteva scherzare e ridere e fare la matta e poi dicevi “azione!” e lei diventava totalmente presente. È una cosa fantastica da vedere.