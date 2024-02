Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, diretto da Francis Lawrence è molto fedele al materiale di partenza: il romanzo omonimo scritto da Suzanne Collins.

Sono infatti pochi i cambiamenti o i tagli rispetto alle pagine scritte. L’attrice Ashley Liao, interprete di Clemesia Dovecote, rimpiange però che un importante snodo di trama che la riguarda non sia stato inserito nel film. Nello specifico, Liao avrebbe voluto vedere la trasformazione del suo personaggio in un serpente, come accade nel romanzo.

Ecco cosa ha raccontato a ComingSoon.net:

Mi ha fatto riflettere su Mystique degli X-Men. Stavo pensando a quanto tempo Jennifer Lawrence dovesse passare sulla sedia del trucco e parrucco. Non sono invidiosa, in un certo senso, ma mi piacerebbe viverlo almeno una volta. Quindi, forse in questo senso, sono triste che non sia successo. Mi sarebbe piaciuto vederlo prendere vita.

Nel film infatti non si parla della trasformazione di Clemensia, alludendo invece al fatto che sia morta dopo il morso di serpente.

Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente racconta la storia di Coriolanus Snow (Tom Blyth), il futuro dittatore di Panem nella trilogia originale, e il suo incontro con l’inaspettato tributo Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Clemensia, come Coriolanus, è uno dei dodici mentori dei tributi provenienti dai Distretti.

