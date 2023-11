Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente è ora nei cinema. Prequel della trilogia uscita una decina di anni fa, il film racconta la storia di Coriolanus Snow, colui che diventerà il dittatore di Panem, e dei decimi Hunger Games.

Il film segue piuttosto fedelmente le vicende del libro. A parte alcuni cambiamenti che vi illustreremo, le mancanze o le piccole deviazioni dal romanzo sono dovute perlopiù a ragioni di tempo e linearità della narrazione cinematografica. Vanno in questa direzione ad esempio l’aver eliminato i compagni di addestramento del giovane Snow o l’aver ridotto all’osso la rappresentazione dei Covey.

Ecco invece quelle che per noi sono le 3 grandi differenze rispetto al romanzo di Suzanne Collins.

Coriolanus Snow

Il futuro Presidente di Panem è il protagonista del film. Seguiamo la sua storia e la sua discesa verso “il lato oscuro”. Mentre il romanzo era scritto in prima persona e quindi consentiva di immergersi nella mente del ragazzo, il film per forza di cose non può farlo. La bivalenza di Coriolanus risulta quindi molto più appiattita. Nel film si fatica a cogliere nella prima parte la doppia anima del protagonista che emerge invece solo verso il finale. Snow odia i distretti, da sempre e sin dall’inizio, odia essere povero ed è molto ambizioso, imbevuto dell’idea di tramandare il nobile lignaggio della sua famiglia. La sua ambizione sullo schermo viene perlopiù raccontata. Ad esempio, in una scena Sejanus gli fa riferisce come a scuola avesse notato la sua grande capacità (quasi mania) di programmazione e controllo. Sejanus lo racconta allo spettatore, ma noi non lo vediamo davvero. Anche il rapporto con Lucy Gray è meno puro nel romanzo rispetto al film (benché i finali siano i medesimi). Coriolanus ama ricoprire la ragazza di regali e prima di parlarle mentre si trova al Distretto 12 attende, alla ricerca del momento giusto. C’è sicuramente una sfumatura di ossessione e controllo nel suo “amore” per Lucy Gray.

Infine è anche assente il rapporto che il protagonista costruisce con la famiglia di Sejanus, la madre in particolare, cosa che nel libro rendeva ancora più tragico il suo tradimento.

Gli Hunger Games

Non riteniamo particolarmente rilevanti come cambiamenti alcune caratterizzazioni dei tributi o il modo in cui sono morti. In merito agli Hunger Games a fare la differenza tra romanzo e film è soprattutto la programmazione dei Giochi. Il libro dedica molto più spazio ai cambiamenti introdotti nella decima edizione, alle novità e al rapporto tra la dottoressa Gaul e Coriolanus, essenziale per la crescita del personaggio. Senza contare che vengono introdotti anche gli ibridi, fondamentali nelle edizioni future. Nel romanzo, quando Clemensia viene ferita dai serpenti della dottoressa Gaul, Coriolanus diventa particolarmente paranoico: la ragazza sta sviluppando infatti alcune caratteristiche tipiche dei serpenti, diventando un primo esemplare di ibrido.

Il finale

Come nel romanzo, Lucy Gray svanisce nel nulla e come nel romanzo Coriolanus assassina il decano Highbottom, completando la sua trasformazione nel villain che conosciamo.

Ma il modo in cui il ragazzo e Lucy Gray arrivano a darsi alla fuga è diverso e, possiamo dire, nel film non ha particolarmente senso. Coriolanus spara alla figlia del sindaco per evitare che denunci lui e i ribelli con un fucile preso a caso da un tavolo. Decide dunque che deve fuggire perché l’arma potrebbe ricondurre a lui e a quello che ha fatto. Questa spiegazione non ha molto senso: perché un’arma a caso dovrebbe indicare lui come responsabile dell’assassinio? Nel libro, infatti, aveva una sua ragione perché Snow spara alla ragazza con la sua pistola: un’arma registrata a suo nome.

In conclusione chi ha amato il romanzo, nel complesso, può ritenersi soddisfatto della trasposizione cinematografica molto fedele.

