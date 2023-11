Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Da Star Wars a Il signore degli anelli passando per Harry Potter, ogni grande franchise dà vita a una serie di spin-off incentrati su personaggi o storie secondarie di quell’universo. Sta per uscire nei cinema Hunger Games – la ballata dell’usignolo e del serpente, prequel della trilogia originale. Questo potrebbe essere un segnale che anche per la saga distopica di Suzanne Collins sta arrivando il momento di espandersi.

Ecco una serie di personaggi e storie che ci piacerebbe vedere approfonditi e trasposti in film (o anche serie, perché no?) della saga di Hunger Games.

Haymitch

Il mentore di Katinss e Peeta, interpretato da un fantastico Woody Harrelson, è uno dei personaggi più amati dell’intera saga. Di Haymitch conosciamo parecchi dettagli, ma c’è un mondo che meriterebbe di essere esplorato.

Sappiamo che è stato il vincitore della 50esima edizione degli Hunger Games, vittoria che gli costò cara. Haymitch riuscì a vincere sfruttando il campo di forza dell’arena e per questo venne punito dal Presidente Snow che fece uccidere sua madre, suo fratello e la sua fidanzata. Da allora l’uomo (ai tempi un sedicenne) divenne un alcolista.

Haymitch è duro con Katniss e molto sarcastico, benché si affezioni sia alla ragazza che, soprattutto, a Peeta. In un possibile spin-off sarebbe interessante vedere l’edizione dei giochi a cui ha partecipato, vedere cosa l’ha trasformato nell’alcolizzato che abbiamo conosciuto noi.

Finnick

Un altro personaggio amatissimo dal pubblico e che, purtroppo, non fa una bella fine è quello di Finnick Odair, interpretato da Sam Clafin. Finnick è un tributo del distretto quattro, vincitore della 65esima edizione e che parteciperà ai Giochi della Memoria con Katniss e Peeta. Dal momento che è un bellissimo uomo, Finnick è da sempre uno dei favoriti del pubblico, tanto da ricevere in dono un tridente con cui si accompagnerà sempre. A causa del suo aspetto è arrivato anche a prostituirsi, ottenendo in cambio dei segreti di Capitol City. Nonostante possa avere tutte le donne che desidera, Finnick è innamorato di Annie, una ragazza del suo distretto che ha partecipato agli Hunger Games e che da allora ha dei problemi di instabilità mentale.

Tutta la storia di Finnick è interessante, dall’edizione dei giochi in cui ha vinto alla sua relazione con Annie fino al suo ruolo come spia. Siamo certi che uno spin-off su di lui sarebbe fantastico!

La prima ribellione e la prima edizione degli Hunger Games

Sappiamo che i giochi vennero istituiti in seguito alla ribellione dei distretti a Capitol City e alla (finta) distruzione del distretto 13. Sarebbe interessante conoscere di più di quella prima ribellione, come è nata, chi erano i capi, le conseguenze per i sopravvissuti.

Uno spin-off sugli abitanti di Capitol che prendono la decisione di creare gli Hunger Games – come questa sia stata accolta dai distretti, quali sono stati i primi ragazzi scelti come tributi – sarebbe carico di emozioni.

Gli abitanti di Capitol City (Cinna, Effie e i Senza Voce)

Gli abitanti di Capitol City non sono persone gradevoli, tranne rare e perlopiù sconosciute eccezioni. Il mondo della capitale di Panem è però estremamente affascinante con i suoi colori, le sue eccentricità e i suoi vizi. Un film o una serie ambientati tra gli intrighi di Capitol sarebbe molto affascinante. Potremmo ritrovare alcuni dei personaggi della prima trilogia come Cinna (Lenny Kravitz) ed Effie (Elizabeth Banks). Scoprire come sono nate le loro carriere, vederli intrecciare rapporti con altre persone, magari con strateghi come Seneca Crane e Plutarch o con il conduttore Flickerman. Magari entrare in contatto addirittura con il Presidente Snow! Interessante sarebbe anche conoscere la storia di alcuni Senza Nome, personaggi a cui è stata tagliata la lingua per tradimento e che lavorano come servitori nella capitale.

Ci sono molte altre storie nell’universo creato da Suzanne Collins che meriterebbero di essere esplorate, ma queste sono quelle che ci sembrano più interessanti. Vedremo se verranno mai trasposte sullo schermo!

