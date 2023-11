Hunger Games – la ballata dell’usignolo e del serpente, prequel della celebre trilogia, arriverà nei cinema il 15 novembre (il 5 novembre verrà presentato in anteprima a Lucca Comics, noi lo vedremo alla proiezione evento in Sala Energia ad Arcadia Cinema). Basato sul romanzo di Suzanne Collins, il film racconta la storia di un giovane Coriolanus Snow, colui che diventerà il dittatore di Panem.

Sono passati undici anni dall’uscita del primo film con Jennifer Lawrence e forse molti dettagli sono ormai svaniti dalla vostra memoria. Senza contare che il prequel è ambientato sessantaquattro anni prima degli eventi della “ragazza di fuoco” e molti elementi sono diversi. Ecco dunque un breve riassunto della storia di Panem, il mondo distopico creato da Collins, e della nascita dei giochi più pericolosi di sempre.

Panem

Panem è una nazione fittizia, un’evoluzione di quelli che ora sono gli Stati Uniti d’America. In un futuro non meglio precisato ma iper tecnologico, il territorio di Panem è diviso in 12 distretti. A comandare su tutti è un regime totalitario (guidato dal leader Coriolanus Snow) che ha sede a Capitol City.

Mentre a Capitol City si vive nel lusso, nella ricchezza e negli eccessi (così tanto che la gente è costretta a vomitare per poter continuare a mangiare durante i banchetti), negli altri distretti si muore di fame. Specialmente in quelli più lontani e soprattutto nel 12. Ogni distretto produce un bene specifico, destinato a finire nelle mani della gente di Capitol City.

Il distretto uno, il più ricco, produce beni di lusso e gioielli

Il distretto due costruisce le armi

Il distretto tre è legato al mondo dell’elettronica e degli esplosivi

Il distretto quattro è specializzato nella pesca

Il distretto cinque fornisce energia

Il distretto sei costruisce mezzi di trasporto

Il distretto sette è abitato da boscaioli

Il distretto otto vive di industria tessile

Il distretto nove fornisce cereali

Il distretto dieci si dedica all’allevamento

Il distretto undici coltiva grano e cotone

Il distretto dodici si occupa dell’estrazione del carbone

Un tempo esisteva anche un distretto 13, ma in seguito a una ribellione dei distretti contro Capitol City è stato raso al suolo.

Gli Hunger Games

In seguito alla ribellione dei distretti e alla distruzione del tredicesimo, che aveva guidato la rivolta, Capitol City ha creato gli Hunger Games. Si tratta di “giochi” mortali in cui per ogni distretto vengono selezionati due tributi tra i 12 e i 18 anni, un maschio e una femmina, durante una cerimonia ufficiale chiamata mietitura. Questi dovranno affrontarsi in un’arena di gioco insieme agli altri tributi in prove di forza e astuzia all’ultimo sangue. Solo uno potrà sopravvivere. I tributi dei primi distretti sono considerati i favoriti. Vivendo in condizioni di agiatezza possono permettersi di prepararsi sin da bambini ai giochi, tanto che molti di loro si candidano come volontari. I vincitori, infatti, otterranno ricchezza e popolarità per tutta la vita.

Nel corso delle varie edizioni dei giochi, la spettacolarità è stata incrementata. I tributi si trovano a dover affrontare un lungo percorso di esposizione agli occhi degli abitanti di Capitol City e dell’intera Panem: da una sfilata a un’intervista passando per una prova di abilità davanti agli strateghi. I tributi che otterranno maggiori consensi, infatti, avranno la possibilità di ottenere beni di prima necessità all’interno dell’arena, durante i giochi.

Come vi accennavamo molti di questi elementi non faranno parte del mondo presentato in Hunger Games – la ballata dell’usignolo e del serpente, ma sarete voi stessi a scoprirlo fra pochi giorni!

