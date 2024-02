In Hunger Games: La Ballata dell’usignolo e del serpente, Mackenzie Lansing interpreta Coral, il tributo del Distretto 4 che finisce per diventare il più grande avversario della protagonista Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) nell’arena. In un’intervista con CB, l’attrice ha racconta il suo allenamento per usare l’arma del suo personaggio, il tridente, e come ha girato la sua ultima scena.

Non proseguite la lettura se non avete ancora visto il film e non volete incappare in SPOILER.

Nel corso delle vicende, Coral finisce per essere l’ultimo tributo a morire dopo che Gaul (Viola Davis) invia i suoi serpenti mutanti nell’arena. A proposito della scena, Lansing commenta:

Mi piace parlare di questa scena. Sono già stato su altri set dove si indossa una tuta per la motion capture. Ho fatto anche un film intitolato The Creator, dove sono stato attaccato da un robot, e quindi c’era un tizio con una tuta per le riprese col blue screen. La cosa davvero speciale è che non c’era nulla, e devi pensare che sia terrificante, ma in realtà è stata l’esperienza più liberatoria come attore perché non c’erano istruzioni.

Dovevo decidere la velocità con cui i serpenti si muovono. Ogni attore deve decidere come reagisce al veleno, quanto velocemente lo colpisce, se cominciare a farfugliare. E naturalmente siamo tutti d’accordo su quello che fa, ma come ogni altra cosa, influisce in modo diverso sulle persone. Quindi, ogni volta che mi vedete lacerare la pelle a un serpente, è come se dicessi: “Ho deciso che c’è un serpente qui” e penso che questa sia stata una delle cose più eccitanti: abbiamo potuto fare queste scelte come attori.