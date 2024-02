Hunger Games – la ballata dell’usignolo e del serpente, uscito a novembre, è il prequel della celebre trilogia tratta dai romanzi di Suzanne Collins. Il film racconta la decima edizione dei giochi che, come ogni anno, necessita di un presentatore. 74 anni prima di Caesar Flickerman (Stanley Tucci) c’era un suo antenato: Lucky Flickerman, interpretato da Jason Schwartzman.

Lucky, personaggio sopra le righe come il suo successore, scarica le frustrazioni e l’ansia dei giochi su uno dei mentori, Festus Creed (Max Raphael). In un’intervista con ComicBook Raphael racconta che l’idea è nata proprio da Schwartzman.

Inizierò dicendo che nella vita reale non ho nulla contro Jason. È la mia persona preferita al mondo. È assolutamente meraviglioso. E durante le riprese, è stato il mio primo giorno di lavoro con lui, e prima ero così nervoso. Non credo di averlo mai detto pubblicamente. Quindi, nel caso in cui lo stesse guardando, mi sto per imbarazzare parecchio…

Continua:

Credo che si sia avvicinato a me e ci siamo incontrati per la prima volta, ed è stato tutto come avevo immaginato. Mi disse: “Penso di aver bisogno di un nemico. Ho parlato con Francis [Lawrence] e penso che dovresti essere tu”. E io ho risposto: “Fantastico. Ci sto.” Abbiamo tutta una storia alle spalle. Forse Festus vuole una carriera nella televisione. Forse Lucky gli faceva da babysitter quando era piccolo, e non si è mai ripreso da quanto fosse fastidioso. Non lo so. Spetta ai fan decidere. Ho la mia storia personale a riguardo.