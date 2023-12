Negli ultimi due film della saga di Hunger Games Julianne Moore interpreta quello che è uno dei personaggi più complessi e controversi: la Presidente del Distretto 13 Alma Coin.

Recentemente l’attrice ha raccontato come è finita a recitare nella saga:

Sono in Hunger Games solo perché mia figlia stava leggendo i libri. A dire il vero avevo comprato i libri per mio figlio, che è più grande di mia figlia, ma li stava leggendo lei. Eravamo in vacanza, non avevo niente da leggere, ne ho preso uno e ho pensato: “Ma è fantastico. Oh mio Dio, penso ci sia una parte per me.” E questa potrebbe essere l’unica cosa in cui ho recitato della quale è mai importato ai miei figli.