Non è chiaro il destino di Lucy Gray dopo la sua ultima scena in Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente.

Il co-sceneggiatore Michael Lesslie ha parlato della decisione durante un’intervista con The Wrap e ha spiegato che la scelta è stata una conseguenza del voler mostrare il film dal punto di vista di Coriolanus, come potete leggere a seguire:

Suzanne [Collins, l’autrice] ha sempre insistito affinché mostrassimo le scene di Lucy Gray solamente a patto che Coriolanus potesse in parte assistervi. Perciò vediamo quello che succede nei tunnel solo se Coriolanus riesce a farlo in qualche modo. C’erano versioni del film in cui mostravamo delle scene vere e proprie a cui Coriolanus non avrebbe MAI potuto assistere visto che non c’erano telecamere lì sotto. Dopo aver visto quella versione, Suzanne ci ha detto: “Se fate così, dovrete mostrare Lucy Gray alla fine”, perché al pubblico era stato dato quel punto di vista e quindi se lo sarebbe aspettato. Ma se restiamo ancorati al punto di vista di Coriolanus, allora dobbiamo mostrare il suo dubbio esasperante alla fine, una scelta che ho trovato geniale.