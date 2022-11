Hunger Games: Rachel Zegler mostra nuove foto dal set e ringrazia la troupe per la fine delle riprese

Sono finite pochi giorni fa le riprese di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, l’atteso prequel della saga di Hunger Games.

Per celebrare la fine delle riprese, la protagonista Rachel Zegler ha pubblicato alcuni scatti dal set su Instagram e ha ringraziato la troupe per tutto il lavoro svolto.

“Si calmano le acque di un altro teatro di posa vuoto e io, ancora una volta, sono eternamente grata per qualcosa di eterno catturato dalla macchina da presa”.

L’attrice ha ringraziato non solo il regista Francis Lawrence, ma anche tutta la troupe e i suoi due colleghi Tom Blyth e Josh Rivera, con cui aveva già condiviso la scena in West Side Story. i love you so much. more and more each day. i am so glad we did this together.

Il film sarà ambientato decenni prima della nascita di Katniss Everdeen, perciò approfondirà la mitologia di Panem su cui erano fondati i film con Jennifer Lawrence. La pellicola ci mostrerà Snow e i suoi contemporanei che fanno ancora i conti con le conseguenze dei “giorni bui”, le guerre che condussero agli Hunger Games.

Il lungometraggio sarà nei cinema americani a partire dal 17 novembre del 2023.

