Finnick Odair interpretato da Sam Claflin è sicuramente uno dei personaggi più amati del franchise di Hunger Games. Benché sia impossibile vederlo tornare in un eventuale sequel (ricordiamo che il personaggio muore nella seconda parte del terzo film), sono in molti a desiderare un prequel che racconti la sua storia.

A tal proposito commenta l’attore con Variety:

Non so se c’è la possibilità per me di ritornare. Sono troppo vecchio ora. Ho sentito che circolano delle voci riguardo a un prequel su Finnick, e tutto quello che posso dire è che ci sarei totalmente per interpretare il papà di Finnick.