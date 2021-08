UECI, l’Unione Esercenti Cinematografici Italiani, chiama a raccolta tutti gli Esercenti e chiede di aderire a questa forte azione di protesta per spingere il Governo italiano a rimodulare l’applicazione del Green Pass e a trovare forme di sostegno adeguato e diretto per i gestori delle sale Cinematografiche, colpiti ancora una volta dagli ulteriori effetti devastanti delle nuove restrizioni con gravi conseguenze, sia economiche che sociali.

Nel primo weekend dall’applicazione del GreenPass si sono registrati pesanti flessioni su presenze ed incassi.

La programmazione dei blockbuster estivi, con target di pubblico prevalentemente costituito da teenagers sarà pesantemente penalizzata dall’applicazione del Green Pass nelle prossime settimane, quelle in cui la “Ripartenza” delle Sale, dopo mesi di chiusura e di restrizioni devastanti per l’intero settore, avrebbe dovuto essere garantita.

Anche per andare incontro alle gravi problematiche del settore dello spettacolo e dell’intrattenimento, in Francia l’età minima per presentare il Green Pass è stata alzata a 18 anni e in autunno sono già previsti ristori pari all’80% delle perdite subite per le aziende più danneggiate dal provvedimento.

Chiediamo che il Governo Italiano faccia lo stesso per dare il tempo ai più giovani di ottenere il loro certificato verde e nello stesso tempo, non riportare le Sale alla chiusura per mancanza di pubblico e di quel prodotto che verrebbe ancora una volta spostato dalla fruizione sul Grande Schermo a quella domestica.