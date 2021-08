si piazza in testa nel primo weekend nel quale è stato istituito il Green Pass obbligatorio nel nostro paese. Un weekend che ha quindi visto un sensibile calo al box-office, anche se i confronti con la settimana scorsa sono condizionati dalla giornata di giovedì nella quale non solo il Green Pass non era ancora richiesto, ma sono stati riversati gli incassi accumulati dal film di James Gunn alle anteprime di lunedì, martedì e mercoledì. Ecco quindi che il calo nei quattro giorni è solo del 9%, ma se si confrontano gli incassi tra venerdì e domenica è più drastico: 759 mila euro contro gli 1.7 milioni di una settimana fa, mentre in termini di presenze siamo a 110 mila contro 252 mila. Parliamo di un calo del 55%.

È chiaro che i fattori che hanno determinato questo calo sono diversi, non solo il Green Pass: si parla del weekend prima di Ferragosto, tradizionalmente poco frequentato, inoltre molti spettatori si erano riversati in sala nelle due settimane precedenti per le nuove uscite e le anteprime di Fast & Furious 9. Rimane da vedere se l’andamento proseguirà in calo anche nelle prossime settimane o, come si spera, mostrerà segni di evidente ripresa anche perché c’è chi finora non è mai andato al cinema e potrebbe decidere di tornarci proprio perché è stata istituita una norma di sicurezza come il Green Pass.

Dicevamo di The Suicide Squad: il film raccoglie 851 mila euro complessivi, ottenendo la miglior media per sala. Ricordiamo che parte degli incassi è stata in realtà totalizzata tra lunedì e mercoledì, alle anteprime.

Al secondo posto, molto distante, troviamo Fast & Furious 9 che con i soli incassi delle anteprime di giovedì è arrivato così in alto: 317 mila euro per il blockbuster, che ha raccolto quasi 1.4 milioni tra lunedì e giovedì. Tornerà in sala il 18 agosto.

Chiude il podio Jungle Cruise, con 202 mila euro e un totale di 1.2 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 5-8 / 8 / 2021

THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA – € 851.100 / € 861.506 FAST & FURIOUS 9 – € 317.566 / € 1.381.653 JUNGLE CRUISE – € 202.960 / € 1.256.174 OLD – € 81.168 / € 1.342.414 LA CASA IN FONDO AL LAGO – € 67.644 / € 67.644 BLACKPINK: THE MOVIE – € 58.738 / € 100.567 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA – € 53.648 / € 1.635.686 BLACK WIDOW – € 37.098 / € 4.706.785 POSSESSION – L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO – € 20.744 / € 212.957 THE FATHER – € 19.983 / € 1.147.311

Fonte: Cinetel