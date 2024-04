Qualche giorno fa, Robert Downey Jr ha ammesso di non escludere l’idea di tornare a interpretare Tony Stark dopo il suo addio al personaggio in Avengers: Endgame.

“Tornerei in quel mondo felicemente. È una parte troppo integrale del mio DNA. Quel ruolo, quello di Iron Man, ‘mi ha scelto’” ha spiegato. “Dico sempre questa cosa: Mai, mai scommettere contro Kevin Feige. È una scommessa persa in partenza. È il banco. E il banco vincerà sempre“.

I fratelli Russo hanno parlato del suo potenziale ritorno in un’intervista con Games Radar, dicendosi un po’ confusi.

“Non ho idea di come possano fare” ha commentato Anthony Russo. “Non so quale sarebbe quella strada [ride]”. Joe ha poi aggiunto: “Insomma, abbiamo chiuso quel capitolo perciò starebbe a loro capire come riaprirlo“.

Cosa ne pensate del potenziale ritorno di Robert Downey Jr.? Lasciate un commento!

