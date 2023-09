I Mercenari tornano al cinema per una quarta avventura. Da anni il franchise ha saputo coinvolgere attori di grande calibro, molti dei quali sono tornati anche nell’ultimo episodio. Tra questi Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Jason Statham e Randy Couture. Assente è invece il personaggio interpretato da Antonio Banderas nel terzo film, Galgo, benché sia presente suo figlio a cui presta il volto Jacob Scipio.

Il regista Scott Waugh, parlando con Comicbook, ha svelato le ragioni dietro la comparsa del nuovo personaggio.

La disponibilità degli attori è sempre difficile quando hai così tante celebrità. Quel personaggio era stato originariamente scritto per Antonio, ma la sua agenda non gli permetteva di partecipare al film. Non volevo eliminare il dialogo di quel personaggio perché era essenziale per i momenti comici. Così ce ne siamo usciti con questa idea: “E se fosse suo figlio?”