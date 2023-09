I Mercenari 4 (GUARDA IL TRAILER) esce questa settimana negli Stati Uniti e in Italia e, per l’occasione, Comicbook ha avuto modo di chiacchierare con Alan Ng, coordinatore degli stunt del film, che ha rivelato alcuni retroscena sulla sua realizzazione. Forte della sua passione per il cinema d’azione di Hong Kong, Ng ha voluto portare qualcosa di quest’ultimo nel nuovo capitolo della saga con Sylvester Stallone. Ecco le sue parole:

Mio padre era uno stunt e ha combattuto contro Bruce Lee in I 3 dell’Operazione Drago, quindi crescendo sono stato naturalmente attratto dal cinema d’azione di Hong Kong. Guardavo tutte le star d’azione della vecchia scuola di Hong Kong, come Bruce Lee in L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente e Dalla Cina con Furore, oltre a Jackie Chan in Police Story e Project A. Sono cresciuto idolatrandoli perché erano come dei veri supereroi, e sapevo che era quello che volevo fare. Tutti i membri della mia squadra sono stati fantastici. Abbiamo inserito un po’ dello stile di Hong Kong nelle scene di combattimento per aggiungere qualcosa di diverso e la mia squadra mi ha aiutato a realizzarlo. È stato un vero lavoro di squadra.

Parlando poi del suo lavoro di preparazione, ha rivelato come non si sia limitato a vedere i film de I Mercenari:

Abbiamo guardato tutti i precedenti Mercenari e molti dei film interpretati dagli altri attori, in modo da capire cosa non hanno fatto prima e quale tipo di stile si adatta meglio a loro.

Tra i membri del cast, troviamo anche Tony Jaa e Iko Uwais, due stunt con esperienza nelle arti marziali. Essere sul set con due colleghi non ha presentato però difficoltà a Ng:

Iko e Tony sono così esperti e talentuosi che è stato facile lavorare con loro. Soprattutto durante la creazione delle scene, eravamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Non c’è stato bisogno di dire molto durante la coreografia, perché a loro veniva così naturale. È stato facile lavorare con loro perché sono così professionali e talentuosi.

Ne I Mercenari 4 ritroviamo Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone, già apparsi nei precedenti capitoli, e accanto a loro Curtis “50” Jackson, Megan Fox (che sarà la protagonista femminile) e Tony Jaa.

Cosa ne pensate delle parole del coordinatore degli stunt de I mercenari 4? Lasciate un commento!

FONTE: CB/CB/CB

Classifiche consigliate