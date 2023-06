Jason Statham ha condiviso su Instagram alcuni nuovi scatti di I mercenari 4 (in originale intitolato Expend4bles), la pellicola in arrivo il prossimo autunno al cinema.

Nelle immagini l’attore condivide la scena con Tony Jaa, che ha definito una “leggenda delle arti marziali”.

Potete ammirarle qui di seguito:

L’uscita de I mercenari 4 è prevista per il 22 settembre.

In questo quarto film torneranno Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone, già apparsi nei precedenti capitoli. Accanto a loro troveremo Curtis “50” Jackson, Megan Fox (che sarà la protagonista femminile) e Tony Jaa. Alla regia invece lo stuntman Scott Waugh (Need for Speed).

Cosa ne pensate? Quanto attendete questo nuovo progetto del franchise di I mercenari?

