Anche se il risultato dell’ultimo capitolo del franchise de I mercenari non fa ben sperare per il futuro, Dolph Lundgren ha rivelato in una recente intervista che sarebbe disposto a tornare in un film della saga, ma a una sola condizione.

A ScreenRant l’attore ha infatti dichiarato che sarebbe disponibile per un I Mercenari 5 a patto che Sylvester Stallone venisse coinvolto maggiormente nel progetto:

Sì, se Sly è fosse al comando, credo che stia lavorando alla sua versione di un altro capitolo con questi ragazzi. Se è lui il responsabile allora sì, sono sicuro che sarebbe divertente lavorarci.

