Idris Elba vuole uno scontro tra Bloodsport e Superman

In The Suicide Squad: Missione suicida viene raccontato che Bloodsport, interpretato da Idris Elba, ha mandato Superman in terapia intensiva usando un proiettile di kryptonite.

Lo scontro tra i due non viene mostrato, ma si tratta qualcosa che l’attore vorrebbe girare, come raccontato in un’intervista con Variety:

Vorrei assolutamente raccontare la storia di Superman, non c’è dubbio. Bloodsport vs. Superman, deve succedere.

In ogni caso, Bloodsport ha ancora qualcosa da raccontare. Come emerso di recente, infatti, durante un’intervista con il giornalista di Fandango eErik Davis per promuovere il suo prossimo thriller Beast, Elba ha rivelato di avere “qualcosa di grosso” in cantiere per la DC in questo momento, un progetto non ancora annunciato.

A maggio, tra l’altro, un criptico James Gunn aveva lasciato intendere su Twitter che Bloodsport sarebbe tornato. Possibile che sia un sviluppo un progetto televisivo con Idris Elba dopo Peacemaker? Lo scopriremo.