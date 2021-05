a dominare la classifica italiana sabato, una classifica che vede crescere ancora nettamente gli incassi rispetto a una settimana fa grazie all’ampia riapertura dei cinema e al buon numero di nuove uscite. Sono infatti 364mila gli euro raccolti, con oltre 53mila presenze: più del doppio di sabato fa.

Il cattivo poeta, dicevamo, rimane al primo posto staccando nettamente il secondo posto e incassando 73mila euro, per un totale di 131mila euro in tre giorni. Seconda posizione per Un altro giro: il vincitore dell’Oscar per il miglior film internazionale incassa 57mila euro e sfiora i centomila euro in tre giorni. Al terzo posto, sempre un titolo da Oscar: Nomadland incassa altri 46mila euro e sale così a 1.2 milioni di euro.

Quarta posizione per 100% Lupo, che essendo un film per famiglie incrementa molto gli incassi di sabato raccogliendo 42mila euro e salendo a 55mila euro in due giorni. Chiude la top-five Il sacro male, con 40mila euro e un totale di quasi 70mila euro in tre giorni.

La top-ten prosegue con Rifkin’s Festival, che incassa 36mila euro e sale così a 395mila euro, e The Father, che incassa 15mila euro e sale a 27mila euro complessivi. Ottava posizione per Io rimango qui, che incassa 7500 euro e sale a quasi 12mila euro, mentre al nono posto Morrison incassa 5100 euro e sale a 11mila euro in due giorni. Chiude la top-ten Tom & Jerry, con 4600 euro e un totale di 25mila euro.

INCASSI ITALIA 22/05/2021

IL CATTIVO POETA – € 73.164 / € 131.374



UN ALTRO GIRO – € 57.213 / € 99.961

NOMADLAND – € 45.859 / € 1.202.874

100% LUPO – € 42.015 / € 55.430

IL SACRO MALE – € 40.125 / € 69.656

RIFKIN’S FESTIVAL – € 36.711 / € 395.490

THE FATHER – € 15.362 / € 27.843

IO RIMANGO QUI – € 7.545 / € 11.814

MORRISON – € 5.166 / € 11.103

TOM & JERRY – € 4.652 / € 25.443

Fonte: Cinetel