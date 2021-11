In un lungo profilo per il New York Times , loha confermato, nel caso ci fossero dubbi, cheè effettivamente all’opera su un nuovo film intitolato How Do You Live?.

Si può pensare che dopo una serie di successi diventati dei classici intramontabili (La città incantata, Il castello errante di Howl, Il mio vicino Totoro, La principessa Mononoke) un genio come Hayao Miyazaki, all’età di 80 anni, possa godersi il meritato riposo (il suo ritiro dalle scene era stato da lui annunciato nel 2013), ma il Maestro ha voluto concedersi un ultimo film a cui lavorare.

Il co-fondatore dello studio, Toshio Suzuki, non riusciva a credere quando Miyazaki gli ha detto di voler raccontare un’ultima storia. “Ma fammi il favore!“. Poi, dopo aver parlato a lungo del progeto, Suzuki si è reso conto che andasse fatto a tutti i costi: “L’intento unico dello Studio Ghibli è praticamente quello di realizzare film di Miyazaki“.

Il lungometraggio d’animazione How Do You Live? (Kimi-tachi wa Dou Ikiru ka?) è stato annunciato nel 2017 e si basa su un racconto del 1937 di Yoshino Genzaburo: dopo la morte del padre un giovane ragazzo si trova a dover traslocare dallo zio, affrontando un grande cambiamento spirituale.

Per il momento è ancora presto per una data d’uscita.

