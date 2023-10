Uscito nel 1985 e diretto da Steven Spielberg, Il colore viola è stato un gran successo ottenendo ben 11 nomination agli Oscar (con zero vittorie). Nel cast troviamo Whoopi Goldberg, Danny Glover e Oprah Winfrey. Quest’ultima recentemente, in un’intervista con Essence, ha svelato il suo compenso per aver recitato nel film.

Non possono neanche iniziare a dirti cosa significa per me – una persona che non voleva nulla di più nella vita che recitare in Il colore viola. Offrivano solo 35.000 dollari per essere in questo film e sono i migliori 35.000 dollari che abbia mai guadagnato. Ha cambiato tutto e mi ha insegnato tanto.

Ricordiamo che il film ha incassato oltre 98 milioni di dollari negli Stati Uniti. La ragione per cui a Oprah Winfrey è stato offerto così poco potrebbe essere che per lei si trattava della sua prima apparizione cinematografica. Ad ogni modo lei non si è mai lamentata.

Una nuova versione musical del film uscirà a Natale di quest’anno con Halle Bailey (La Sirenetta) come protagonista.

Ci trovate anche su TikTok!

Classifiche consigliate