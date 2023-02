Il gigante sepolto: Guillermo del Toro dirigerà il film in stop-motion per Netflix!

Squadra che vince non si cambia: dopo il successo di Pinocchio (candidato all’Oscar come miglior film d’animazione), Guillermo del Toro torna a lavorare con Netflix a un nuovo film d’animazione in stop-motion. Si tratta dell’adattamento di Il gigante sepolto, settimo romanzo del premio Nobel Kazuo Ishiguro pubblicato nel 2015.

Del Toro scriverà la sceneggiatura assieme a Dennis Kelly (Matilda the musical), e dirigerà il film in collaborazione ancora una volta con lo studio d’animazione in stop-motion ShadowMachine, dove verranno realizzate le animazioni.

IL GIGANTE SEPOLTO: LA TRAMA DEL ROMANZO

Il leggendario re Artù è morto ormai da qualche tempo ma la pace che egli ha imposto sulla futura Inghilterra, dilaniata per decenni dalla guerra intestina fra sassoni e britanni, seppure incerta, perdura. Nella dimora buia e angusta di Axl e Beatrice, tuttavia, non vi è pace possibile. La coppia di anziani coniugi britanni è afflitta da un arcano tormento: una sorta di inspiegabile amnesia che priva i due di una storia condivisa. A causarla pare essere una strana nebbia dilagante che, villaggio dopo villaggio, avvolge indistintamente tutte le popolazioni, ammorbandole con i suoi miasmi. Axl e Beatrice ricordano di aver avuto un figlio, ma non sanno più dove si trovi, né che cosa li abbia separati da lui. Non possono indugiare oltre: a dispetto della vecchiaia e dei pericoli devono mettersi in viaggio e scoprire l’origine della nebbia incantata, prima che la memoria di ciò a cui più tengono sia perduta per sempre. Lungo il cammino si uniscono ad altri viandanti – il giovane Edwin, che porta il marchio di un demone, e il valoroso guerriero sassone Wistan, in missione per conto del suo re – e con essi affrontano ogni genere di prodigio: la violenza cieca degli orchi e le insidie di un antico monastero, lo scrutinio di un oscuro barcaiolo e l’aggressione di maligni folletti, il vetusto cavaliere di Artù Galvano e il potente drago Querig…

Fonte: Deadline