Secondo quanto riportato da Deadline Barry Keoghan (visto recentemente in The Batman) avrebbe abbandonato il cast di Il gladiatore 2 per altri impegni lavorativi. Tuttavia pare che May Calamawy, Lior Raz, Derek Jacobi, Peter Mensah e Matt Lucas siano ufficialmente tra gli interpreti del film, mentre Fred Hechinger (The White Lotus ) risulta in trattative.

In Il gladiatore 2, Paul Mescal interpreterà Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen, di ritorno nel cast), e sarà affiancato da Denzel Washington, Joseph Quinn e Pedro Pascal. Tra i grandi ritorni anche Djimon Hounsou, che nel film originale interpretava un altro gladiatore, Juba.

La storia è ambientata anni dopo le vicende del primo film con Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe).

