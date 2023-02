Il Gladiatore 2 ha una data di uscita

Come noto, Ridley Scott è una macchina da guerra e non si ferma un istante: la post-produzione di Napoleon con Joaquin Phoenix è in corso, ma il regista è già in pre-produzione sul suo film successivo, Il Gladiatore 2, che ora ha una data di uscita.

La Paramount Pictures ha infatti fissato per il 22 novembre 2024 (il weekend che precede il Ringraziamento) la data dell’atteso blockbuster seguito del film del 2000 vincitore di cinque premi Oscar (tra cui miglior film). Il protagonista sarà Paul Mescal, che fino a qualche giorno fa pareva non avesse ancora formalizzato la sua partecipazione sebbene nel frattempo la produzione avesse accettato di ritardare di qualche settimana per andare incontro alle sue richieste (è ancora impegnato nel West End per la rappresentazione teatrale di Un tram chiamato desiderio). L’aver fissato una data di uscita lascia immaginare che la firma sul contratto sia stata messa, e che le riprese potranno quindi partire intorno a maggio.

Ricordiamo che ne Il gladiatore 2, Paul Mescal interpreterà Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen). Nella pellicola originale era interpretato da Spencer Treat Clark e che è anche il nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), il figlio di Marco Aurelio che uccise suo padre e conquistò il trono. La storia è ambientata anni dopo le vicende del primo film, in cui Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) salvava il ragazzo e sua madre vendicando anche la propria famiglia, prima di morire.

Fonte: Deadline